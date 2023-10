Bundesliga heute: VfL Bochum - Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Statistiken sprechen jedoch eine klare Sprache: Mainz hat acht seiner zehn Bundesliga-Duelle gegen Bochum gewonnen und hat gegen kein anderes Team eine so hohe Siegquote. Bochum hingegen hat gegen kein anderes Team eine so hohe Niederlagenquote wie gegen Mainz.

Offensivschwache Teams treffen aufeinander

Die beiden Teams, die heute aufeinandertreffen, sind die offensivschwächsten der laufenden Bundesliga-Saison. Bochum hat in dieser Saison erst sechs Tore erzielt, Mainz liegt mit sieben Toren nur knapp darüber. Bei keinem anderen Team ist der Expected-Goals Wert so niedrig wie bei diesen beiden Mannschaften. Besonders bemerkenswert ist, dass Bochum als eine von vier Mannschaften noch keinen einzigen Treffer per Kopf erzielt hat, während Mainz in dieser Saison bereits acht Kopfball-Gegentore hinnehmen musste.