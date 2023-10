Bundesliga heute: Wolfsburg - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg trifft heute um 15:30 Uhr auf Bayer 04 Leverkusen in einem spannenden Bundesliga-Spiel. Beide Teams haben in dieser Saison beeindruckende Leistungen gezeigt, was auf ein aufregendes Match hindeutet. Die Wölfe haben zu Hause noch keinen Punkt abgegeben und feierten dabei drei Siege, während Leverkusen nach zehn Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Interessanterweise endete keines der letzten 14 Bundesliga-Spiele zwischen diesen beiden Teams mit einem Heimsieg.

Schlüsselspieler und Taktiken

Jonas Wind könnte für Wolfsburg eine entscheidende Rolle spielen, da er in 57% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison getroffen hat. Wenn er für Wolfsburg trifft, haben sie zuletzt fünf Mal gewonnen. Auf der anderen Seite hat Leverkusen in dieser Saison zusammen mit dem FC Bayern die beste Offensive. Jonas Hofmann ist in der Bundesliga mit 28 direkten Torbeteiligungen der beste Scorer und hat die meisten Großchancen kreiert. Leverkusens Florian Wirtz hat in dieser Saison ligaweit die meisten Chancen aus dem Spiel heraus kreiert.

Vorhersage und Erwartungen

Aufgrund der bisherigen Leistungen beider Teams in dieser Saison könnte dieses Spiel sehr eng werden. Leverkusen ist seit sieben Bundesliga-Gastspielen beim VfL Wolfsburg ungeschlagen und hat dabei 17 von 21 möglichen Punkten geholt. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hat gegen Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga jedoch eine schwache Bilanz, obwohl er zuletzt zweimal in Folge ungeschlagen blieb. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten zwölf Spielen von Bayer 04 Leverkusen mindestens drei Tore gefallen sind und in den letzten sechs Heimspielen von VfL Wolfsburg mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist, können die Zuschauer ein torreiches Spiel erwarten.

Wird VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

