Bundesliga: Knoten geplatzt! Aufsteiger Darmstadt schießt Werder Bremen ab

Matthias Bader sorgte nach Vorarbeit von Marvin Mehlem für einen Darmstädter Traumstart und brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung. Beflügelt vom Blitzstart legte Tim Skarke in der 25. Minute nach und erhöhte auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit wurde es für Bremen richtig bitter. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel traf Mehlem zum Darmstädter 3:0, diesmal war Bader der Vorbereiter. In der 62. Minute verwandelte Tobias Kempe einen Handelfmeter zum 4:0.

Bei einem Schuss von Mathias Honsak war Christian Groß der Ball im Strafraum an den Unterarm gesprungen. Schiedsrichter Martin Petersen schaute sich die Szene nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters auf dem Monitor an und entschied dann auf Elfmeter.

Ducksch wird deutlich: „Das ist bodenlos“

Bremens Spieler schlugen nach der Niederlage Alarm und fanden deutliche Worte. „Wie wir die Gegentore fangen, das ist bodenlos. Wenn du so verteidigst – ob es Aufsteiger sind oder nicht – dann ist es schwer, in der Liga Punkte zu holen“, sagte Marvin Ducksch bei DAZN. In die gleiche Kerbe schlug Torschütze Veljkovic. „Wenn wir so verteidigen, dann verlieren wir jedes Spiel“, warnte der Verteidiger, bemängelte Laufbereitschaft und Willen.