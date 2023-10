Bundesliga: RB Leipzig – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag geht es für den VfL zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist Leipzig nun ohne Niederlage. Zuletzt spielte RB Leipzig unentschieden – 2:2 gegen den FC Bayern München. Zuletzt musste sich Bochum geschlagen geben, als man gegen Borussia Mönchengladbach die dritte Saisonniederlage kassierte.

Der Gast hat mit 19 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga. Mit Leipzig trifft man jetzt auch noch auf einen offensivstarken Gegner. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der VfL schafft es mit drei Zählern derzeit nur auf Platz 16, während RB Leipzig zehn Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. Bei RB sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ Leipzig das Feld als Sieger, während Bochum in dieser Zeit sieglos blieb.