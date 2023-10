Bundesliga: Stuttgart-Höhenflug vorerst gestoppt! Hoffenheim jubelt - Guirassy-Fehlen macht sich bemerkbar

Der VfB Stuttgart hat die Tabellenführung verpasst! Die Schwaben unterlagen der TSG Hoffenheim mit 2:3 (0:2) kassierten damit die zweite Saisonpleite! Konterstarke Hoffenheimer jubelten in der MHP Arena und feierten den fünften Sieg im fünften Auswärtsspiel.

Hoffenheim ging bereits in der vierten Minute durch Grischa Prömel in Führung. Wout Weghorst erhöhte für das Team von Stuttgarts Ex-Coach Pellegrino Matarazzo per Foulelfmeter (21.) nach Videobeweis. Chris Führich verkürzte (61.), doch Robert Skov gelang das 1:3 (66.). Deniz Undav (73.) schlug jedoch schnell zurück. Ein herausragender Oliver Baumann parierte in der ersten Hälfte einen von ihm selbst verschuldeten Strafstoß von Undav (30.).

Hoffenheim stellt Auswärtsstärke unter Beweis

Matchwinner Oliver Baumann vermeldete nach dem Spiel bei Sky: „Erst einmal bin ich total happy, aber irgendwie sehe ich auch gleich die Dinge, die nicht so optimal liefen: Wir haben den VfB viel zu nah an die Box kommen lassen. Sind zu vielen Chancen gekommen, in den meisten Fällen haben wir es gut wegverteidigt, aber es ärgert mich schon.“

Nach dem FC Bayern 2012/13 und Borussia Dortmund 2010/11 ist die TSG Hoffenheim erst das dritte Team, das mit fünf Auswärtssiegen in eine Bundesliga-Saison startet – die anderen beiden wurden am Ende Meister.

Für Stuttgart stand erstmals in dieser Saison Ausnahmestürmer Serhou Guirassy nicht im Kader, der gebürtige Franzose nahm auf der Tribüne Platz. Das Fehlen von Guirassy machte sich schnell bemerkbar, die Mannschaft von Sebastian Hoeneß kam zwar immer wieder zu Gelegenheiten, ließ aber die gewohnte Präzision im Sturmzentrum ein ums andere Mal vermissen.

Felix Zwayer immer wieder gefragt

Ganz anders die TSG Hoffenheim, Beier scheiterte zwar an Alexander Nübel, doch der Ball prallte nach vorne und Prömel brachte die Gäste in Führung (4.). Wout Weghorst stellte per Foulelfmeter auf 2:0 (21.), Schiedsrichter Felix Zwayer hatte zuerst nicht auf Elfmeter entschieden, korrigierte jedoch seine Entscheidung, nachdem er sich die Szene am Monitor nochmal angesehen hatte.

Es war eine Partie, geprägt von intensiven Zweikämpfen. In der 29. Minute unterlief Oliver Baumann ein grober Fehler, infolgedessen brachte er Undav zu Fall und Zwayer gab erneut Elfmeter. Baumann konnte seinen Fehler aber wiedergutmachen, er hielt den Elfmeter von Undav mit einer klasse Parade! Es war der einzige Fehler von Baumann, der TSG-Keeper zeigte eine überragende Leistung und brachte die Stuttgarter Offensive immer wieder zum verzweifeln.

Führich rechtfertigt DFB-Nominierung

Die Gastgeber kamen mutig aus der Halbzeitpause und ein erneut stark aufspielender Chris Führich stellte mehrmals unter Beweis, weshalb der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Nationalmannschaft berufen hatte. In der 61. Minute erzielte Führich den 1:2-Anschlusstreffer nach traumhafter Vorlage mit der Hacke von Undav.

Mit Voranschreiten der zweiten Halbzeit nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Skov stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her (66.), wenig später konnte Undav erneut verkürzen (74.) und brachte die Stuttgarter zurück ins Spiel.

Deniz Undav sammelte zwar zwei Scorerpunkte, zeigte sich jedoch mit der Chancenverwertung unzufrieden: „Wir hatten viele Möglichkeiten das Spiel zu drehen, aber es sollte einfach nicht sein. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor gehen heute. Es war eine Super-Leistung vom Hoffenheimer Keeper Baumann. Es sollte einfach nicht sein. Nächste Woche müssen wir unsere Chancen besser nutzen.“

