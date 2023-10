Bundesliga: SV Darmstadt 98 – SV Werder Bremen, 4:2 (2:0)

Matthias Bader traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für das Heimteam (5.). Tim Skarke versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für den SV Darmstadt 98 (25.). Mit der Führung für Darmstadt ging es in die Kabine. In der Pause stellte Werder personell um: Per Doppelwechsel kamen Justin Njinmah und Nick Woltemade auf den Platz und ersetzten Rafael Borré und Senne Lynen. In der 50. Minute legte Mehlem mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des SV Darmstadt 98 nach. Tobias Kempe verwandelte in der 62. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Darmstadt auf 4:0 aus. Der SV Darmstadt 98 musste den Treffer von Olivier Deman zum 1:4 hinnehmen (70.). Miloš Veljković verkürzte für Bremen später in der 79. Minute durch einen Linksschuss auf 2:4. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Martin Petersen siegte Darmstadt gegen den SV Werder Bremen.