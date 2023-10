Bundesliga: SV Darmstadt 98 – VfL Bochum 1848 (Freitag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Freitag trifft der SV Darmstadt 98 auf den VfL Bochum 1848. Am vergangenen Samstag ging Darmstadt leer aus – 0:8 gegen den FC Bayern München. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den 1. FSV Mainz 05.