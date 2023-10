Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin, 2:0 (1:0)

Robin Knoche avancierte vor 42.100 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen den Gastgeber mit einem Eigentor in Erscheinung trat (38.). Mit einem Tor Vorsprung für Bremen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der Unparteiische tadelte Rani Khedira von Union und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (60.). Marvin Ducksch beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des SV Werder Bremen über die Linie (75.). Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Union Berlin in der 78. Minute vor. Sheraldo Becker, Kevin Behrens und Robin Gosens verließen das Feld für Benedict Hollerbach, Mikkel Kaufmann und Jérôme Roussillon. Wenig später kamen Felix Agu und Justin Njinmah per Doppelwechsel für Olivier Deman und Romano Schmid auf Seiten von Werder ins Match (89.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Tobias Stieler gewann Bremen gegen Union.