Bundesliga: SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim, 2:3 (1:2)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Maximilian Beier den Gast vor 41.000 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Die TSG 1899 Hoffenheim musste den Treffer von Romano Schmid zum 1:1 hinnehmen (17.). Grischa Prömel traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für die TSG (29.). Mit einem Tor Vorsprung für Hoffenheim ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Wenig später kamen Rafael Borré und Jens Stage per Doppelwechsel für Justin Njinmah und Naby Keïta auf Seiten von Bremen ins Match (59.). Stage stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:2 für die Heimmannschaft her (91.). In der Nachspielzeit schockte Marius Bülter den SV Werder Bremen, als er das Führungstor für die TSG 1899 Hoffenheim erzielte (92.). Am Ende verbuchte die TSG gegen Werder einen Sieg.