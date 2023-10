Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt, 1:3 (1:3)

Maximilian Beier traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Hoffenheim (3.). Für das 1:1 von Frankfurt zeichnete Omar Marmoush verantwortlich (11.). Ansgar Knauff traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für die Gäste (23.). Eintracht Frankfurt baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Ellyes Skhiri in der 48. Minute traf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zum Seitenwechsel ersetzte Kevin Akpoguma von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Teamkameraden John Anthony Brooks. Wenig später kamen Tom Bischof und Marius Bülter per Doppelwechsel für Anton Stach und Wout Weghorst auf Seiten des Heimteams ins Match (78.). Obwohl der Eintracht nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die TSG zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 3:1.