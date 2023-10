Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg, 3:1 (0:1)

Per Linksschuss traf Yannick Gerhardt vor 52.000 Zuschauern zum 1:0 für den VfL Wolfsburg. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der VfB Stuttgart drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Silas Katompa Mvumpa und Deniz Undav sorgen, die per Doppelwechsel für Pascal Stenzel und Jamie Leweling auf das Spielfeld kamen (61.). Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Serhou Guirassy mit den Treffern (67./78./82.) zum 3:1 für die Gastgeber. Der VfL stellte in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Vaclav Černý, Jakub Kamiński und Kevin Paredes für Tiago Tomás, Mattias Svanberg und Lovro Majer auf den Platz. Unter dem Strich verbuchte der VfB gegen Wolfsburg einen 3:1-Sieg.