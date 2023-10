Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg bekommt es am Samstag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Der VfB Stuttgart gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Köln mit 2:0 und liegt mit 15 Punkten weit oben in der Tabelle. Letzte Woche siegte Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0. Damit liegt der VfL mit zwölf Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Angesichts der guten Heimstatistik (3-0-0) dürfte der VfB selbstbewusst antreten. Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Nur einmal gab sich Stuttgart bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der VfB Stuttgart so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.