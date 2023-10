"Da würde meine Frau mich auch sonst killen": BVB-Star Marco Reus über die Zeit nach seiner Karriere

Reus nimmt sich ehemalige Mitspieler als Vorbild

Die Entwicklungen von Nuri Sahin, aktuell Trainer bei Antalyaspor in der Türkei, und Marcel Schmelzer, seit dem Sommer Co-Trainer bei der U17 des BVB, sieht Reus sehr positiv: „Ich finde das geil, wie Nuri gewachsen ist – auch persönlichkeitstechnisch, wie er das so macht. Schmelle finde ich auch überragend. Wir haben auch schon ein paar Mal gesprochen, wie es so ist. Es haben sich ja auch ein paar Sachen verändert, auch zeittechnisch. Interesse habe ich auf jeden Fall.“

Aber für einen längeren Urlaub würde er es in Kauf nehmen: „Die (Flugangst, Anm. d. Red.) ist nicht so krass. Ich fliege halt nicht so gerne. Aber wenn ich weiß, ich fliege irgendwo drei Monate hin, mit Familie oder so, dann ist das ein Flug, dann ist das okay.“