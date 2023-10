DAZN-Chefin macht ungewöhnlichen Vorschlag: Ist DAS die Zukunft der Bundesliga?

Mikrofone am Trikot? „Das ist die Zukunft“

Und selbst für die Übertragung der Partien hat Mascia weitere Vorschläge parat: „Richtmikrofone rund ums Spielfeld oder am Körper der Spieler“, seien durchaus vorstellbar: „Da plädiere ich an die Ligen, sich zu öffnen. Denn das ist die Zukunft.“

Was nach einem weitgehenden Eingriff in den bekannten Fußballalltag klingt, ist allerdings nicht völlig neu. Bei Testspielen sind beispielsweise schon Spieler mit Kameras auf der Brust aufgelaufen. In US-Sportarten wie der NFL tragen Profis ab und zu auch Mikrofone in ihren Helmen.