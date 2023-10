Die gefährlichsten Außenverteidiger Europas

Der Rechtsverteidiger turnt als Flügelstürmer herum, wartet nur darauf, den nächsten Sprint in die Tiefe zu starten. Auf der anderen Seite rückt der Linksverteidiger wie selbstverständlich ins Zentrum ein, gibt plötzlich den Takt als Zehner vor und ist ein fester Bestandteil der Passmaschinerie.

Nicht zuletzt hing es auch mit dem jederzeit offensiv denkenden Außenverteidiger-Duo zusammen, dass die Werkself ihre Siegesserie nach der Länderspielpause fortgesetzt und die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt hat. Frimpong sowie Grimaldo schlugen in Wolfsburg mal wieder gnadenlos zu, schossen beim hart erkämpften 2:1 beide Treffer. Was Scorerpunkte angeht, bilden sie gar eine Benchmark. Europaweit.