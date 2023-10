"Die Meisterschaft geht nur über Leverkusen": Trainerlegende Daum lobt seinen Ex-Klub

Mit sieben Siegen und einem Unentschieden nach acht Spieltagen in der Bundesliga thront die Werkself auf dem ersten Platz der Tabelle . Die Neuzugänge wie Victor Boniface, Granit Xhaka und Jonas Hofmann sind eindrucksvoll eingeschlagen, mit 26 Toren haben nur die Bayern eine stärkere Offensive (27 Tore). Und auch in der Defensive läuft es unterm Bayer-Kreuz: Lediglich sieben Gegentore sind ebenfalls der zweitbeste Wert der Liga.

Daum gerät bei Leverkusen ins Schwärmen

In seiner Zeit bei Leverkusen schrammte Daum in der Saison 1999/2000 knapp am Meistertitel vorbei, als man Aufsteiger Unterhaching am letzten Spiel unterlag und noch den Drei-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern verspielte.