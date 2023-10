Eintracht-Boss Hellmann fordert teilweise Abschaffung des VAR

Vorstandssprecher Axel Hellmann vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat mit deutlichen Worten mit dem Video-Assistenten (VAR) abgerechnet und fordert eine teilweise Abschaffung. „Ich bin der festen Überzeugung: Wir sind in einer Sackgasse mit dem VAR im Zusammenspiel mit den Schiedsrichtern auf dem Platz“, sagte der 52-Jährige am Sonntagabend. Er glaube nicht mehr daran, „dass das den Fußball besser macht“, er sehe „die Gefahr, dass es den Fußball kaputt macht in der Form, wie wir ihn lieben“.