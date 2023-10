Endlich vereint! Hat der FC Bayern wieder ein Super-Duo? Kim und de Ligt trumpfen auf

Es lief die 81. Spielminute, als sich die beiden Innenverteidiger des FC Bayern, Minjae Kim und Matthijs de Ligt, während des Topspiels am Samstagabend beim FSV Mainz 05 plötzlich herzlichst und freudestrahlend umarmten. Aber was war passiert?

Als Duo standen sie erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf und zeigten eine starke Leistung. Zwar hatte Mainz einige gute Chancen, doch Kim und de Ligt verhinderten oft Schlimmeres.

FC Bayern: De Ligt kehrt in Mainz zurück

Nach vier Kurzeinsätzen durfte de Ligt am 5. Spieltag neben Kim gegen den VfL Bochum starten und erzielte direkt ein Tor beim 7:0-Sieg - doch er verletzte sich prompt wieder und musste zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. In Mainz gab der 24-Jährige schließlich sein Comeback.

De Ligt lobt Zusammenspiel mit Kim

So begründete er seine Gelbe Karte in der 27. Minute: „Wenn ich Rhythmus habe, sehe ich die Gelbe Karte nicht, sondern komme an den Ball. So kam ich einen Millimeter zu spät. Ich bin aber sicher, dass ich durch die Spiele in einen sehr guten Rhythmus kommen kann.“