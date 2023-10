Erster Heimsieg: Plea erlöst Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat angeführt von Alassane Plea mit Ach und Krach den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Beim am Ende verdienten 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim erzielte der Franzose zunächst die Führung (4.) und war auch an der Entscheidung durch ein Eigentor von Jonas Föhrenbach (52.) maßgeblich beteiligt. Durch den Dreier zog die Fohlenelf in der Tabelle am FCH vorbei.