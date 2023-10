Fast wie Ronaldo: Schreck um historischen Tor-Helden Guirassy

Guirassys Kopfballtor war zugleich ein historisches: Noch nie traf ein Bundesliga-Spieler in den ersten acht Partien insgesamt 14-mal. Doch damit nicht genug: Allein Superstar Cristiano Ronaldo schoss in den Top-5-Ligen mehr Tore in den ersten 14 Liga-Spielen (15 Treffer in der Saison 2014/15 für Real Madrid).