FC Augsburg: Premiere für Thorup ohne Playstation-Modus

Dem neuen Trainer des FC Augsburg ist in den ersten Tagen nach seiner Vorstellung am Montag die Zeit davon gelaufen. „Es war sehr schwierig, sehr hektisch“, sagte Jess Thorup am Freitag mit Blick auf seine Premiere in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim. Er habe, sagte der Däne, vor allem noch nicht ausführlich mit allen Spielern sprechen können.

Neuer FCA-Trainer: „Am Ende entscheiden die Spieler auf dem Platz“

Ohnehin vertrat Thorup am Freitag die Ansicht, dass er als Trainer nur bedingt Einfluss habe auf das Spiel. "Am Ende entscheiden die Spieler auf dem Platz", betonte er, "ich spiele ja nicht Playstation mit den Spielern." Freilich habe er in den vergangenen Tagen der Blick ausschließlich nach vorne gerichtet, "für mich gehts drum: Was denke ich, was sehe ich, was brauche ich von den Spielern".