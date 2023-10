FC Bayern: Abwehr-Not immer schlimmer! Blitz-Transfer für Tuchel?

Nach SPORT1 -Informationen geht man an der Säbener Straße nach dem ersten MRT von bis zu drei Wochen Pause für den Franzosen aus, auch wenn noch weitere Untersuchungen geplant sind und ein längerer Ausfall bis in den November hinein nicht auszuschließen ist.

De Ligt gegen Mainz wieder fit?

Gut möglich also, dass er in Mainz an der Seite von Min-Jae Kim in der Innenverteidigung startet. Ansonsten hat Tuchel aktuell keine fitten gelernten Innenverteidiger mehr!