FC Bayern: Mathys Tel auch mit Frankreich unaufhaltsam! Wieder zwei Tore

Er trifft und trifft und trifft!

Nach zuletzt starken Auftritten beim FC Bayern liefert Mathys Tel auch in der U21 der französischen Nationalmannschaft ordentlich ab.

Der 18-Jährige traf im EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern am Dienstagabend zweimal - einmal per Kopf in der 69. Minute, einmal mit dem linken Fuß in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Mathys Tel trifft zweimal für Frankreichs U21

Damit war er spät am Kantersieg des Nachwuchses der Équipe Tricolore beteiligt. Am Ende hieß es 9:0 für die Franzosen. Nie gewann eine französische U21 höher.

Tel knüpft damit an seine beeindruckenden Zahlen beim FC Bayern an, wo er in bislang elf Pflichtspielen in dieser Saison bereits sechs Mal traf. Und das, obwohl der Stürmer beim Rekordmeister meist erst tief in der zweiten Hälfe eingewechselt wird. Auch beim Spiel seiner U21 kam Tel erst zur 59. Minute.