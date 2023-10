Frankreich ohne Upamecano gegen Niederlande und Schottland

Ohne Bayern Münchens Innenverteidiger Dayot Upamecano geht die französische Fußball-Nationalmannschaft in die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Schottland. Das teilte der Vizeweltmeister am Montag mit. Der 24-Jährige hatte sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen und war in der 77. Minute ausgewechselt worden.