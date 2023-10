Freiburg bindet Talent Makengo

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Nachwuchshoffnung Jordy Makengo weiter an sich gebunden. Der Linksverteidiger war zu dieser Saison von der U23 in den Profikader aufgerückt, über die neue Vertragslaufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Der 22-Jährige war im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft des AJ Auxerre in den Breisgau gewechselt, noch wartet er auf sein Profidebüt.