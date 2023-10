Fußball oder Tennis: Stach war hin- und hergerissen

Anton Stach (24) war in seiner Jugend zwischen seinen beiden Lieblingssportarten hin- und hergerissen. „Ich habe meine ganze Kindheit über immer Fußball und Tennis parallel gespielt. Teilweise an einem Tag erst Fußball-, dann noch Tennistraining, und am Wochenende Fußballspiele und dann gern auch noch Tennisturniere“, sagte der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim dem Klubmagazin des Bundesligisten.