Generalabrechnung mit dem VAR! Eintracht-Boss wütet nach BVB-Spiel

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Zusammenspiel mit dem VAR und den Schiedsrichtern auf dem Platz in einer Sackgasse sind!“ Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, ist in großer Sorge!

Elfmeter-Szene sorgt für Aufregung

Auslöser für die Aufregung bei der SGE waren mehrere strittige Situationen - darunter die Strafraum-Szene in der 38. Minute: BVB-Ersatztorwart Alexander Meyer hatte Eintracht-Stürmer Omar Marmoush zu Fall gebracht. Schiedsrichter Robert Schröder hatte kein Foulspiel ausgemacht und setzte die Partie fort. Dann wurde Schröder vom VAR zum Monitor an den Spielfeldrand gebeten und nahm die Szene nochmal genauer unter die Lupe.

„Den zweiten Elfmeter musst du pfeifen. Ich kann mir keine Erklärung vorstellen, die nach mehrmaliger Betrachtung anders ausfällt, als dass es ein klarer Strafstoß war. Wenn dann eingegriffen wird und der Schiedsrichter sich die Szene anguckt, dann stellt sich die Frage: Warum entscheidet er nicht auf Elfmeter? Dann stelle ich mir die Frage, wo der Mehrwert von dem VAR ist, wenn eine Entscheidung auf dem Platz am Ende nicht besser gemacht wird“, so Hellmann.

“Täglich grüßt das Murmeltier!“

Eintracht hat auch Glück

Sportdirektor Sebastian Kehl meinte: „Ich habe die Entscheidungen heute unterschiedlich gesehen. Ein bisschen konträr dazu, wie am Ende entschieden wurde. Das hat sich aber ein bisschen ausgeglichen. Wir hatten eine Situation, in der wir Glück hatten. Den ersten Elfer hätte ich aber auch nicht gegeben. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, hätte den nicht gegeben. Was soll er machen? Er will den Ball wegschießen und holt aus. Das ist eine natürliche Handbewegung.“