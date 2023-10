Mega-Eigentor überschattet Gladbach-Sieg

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat die Länderspielpause genutzt und Selbstbewusstsein für das Rheinderby in zehn Tagen beim 1. FC Köln getankt. Im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden setzten sich die Fohlen, die in der Liga nach sieben Partien erst einen Saisonsieg eingefahren haben, am Donnerstag mit 4:1 (3:0) durch.