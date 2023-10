Haller? "So ein Bullshit!" - Sami Khadira über Krise des BVB-Torjägers

Vor dem Auftritt von Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen (JETZT im SPORT1 -Liveticker) hat DAZN- Experte Sami Khedira den zuletzt kriselnden Sébastien Haller in Schutz genommen: „Wenn man Haller nach und nach aufbaut und Spielpraxis gibt, dann ist er eine Wucht!“

Was das Formtief von Haller angeht, kam Khedira auf den verschossenen Elfmeter im Saisonfinale gegen Mainz zu sprechen - und glaubt, dass dieser immer noch nachwirke. „Haller? Da werden alle sagen, es war der verschossene Elfmeter. So ein Bullshit! So etwas wirkt nach, ich glaube nicht, dass er faul war. Er hat Defizite im Fitnessbereich, doch das war einfach ein Nachwirken des Elfmeters.“