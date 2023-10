Hoeneß stellt Tuchel Wintertransfers in Aussicht

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Trainer Thomas Tuchel Verstärkungen in der Winterpause in Aussicht gestellt. „Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist“, sagte Hoeneß im Sky-Interview.