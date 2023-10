Hoffenheim: Juwel Beier verlängert langfristig

Senkrechtstarter Maximilian Beier hat seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 21 Jahre alte Stürmer hat mit sechs Toren in den ersten acht Spielen für Aufmerksamkeit gesorgt und wird bereits mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Beier startet bei Hoffenheim durch

Beier wechselte im Juli 2018 mit damals 15 Jahren aus der Jugend von Energie Cottbus zur U17 der TSG. Nachdem der Angreifer zwei Jahre an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen war, kehrte er vor der laufenden Saison zurück in den Kraichgau.

„Ich fühle mich bei der TSG pudelwohl, enorm wertgeschätzt und bin mir sicher, dass ich mich in diesem Umfeld sportlich noch deutlich weiterentwickeln kann“, begründete Beier seine Entscheidung: „Die TSG und ihre Verantwortlichen haben mir sehr früh in meiner Karriere ihr Vertrauen geschenkt und mich sowohl in der Akademie als auch mit der gemeinsamen Entscheidung einer Leihe zu Hannover 96 Schritt für Schritt zum Bundesligaspieler entwickelt.“