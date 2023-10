Vor Derby: Bundesliga-Schlusslicht Köln kann aufatmen

Die brenzlige Tabellensituation ist in der Domstadt allgegenwärtig. "Jeder sieht jeden Tag die Tabelle, jeder lebt in Köln, jeder weiß, welche Themen wir haben", sagte Baumgart. Die Köpfe davon freikriegen, "das kann keiner. Trotzdem versuchen die Jungs, in die Abläufe reinzukommen und sich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Das bedeutet: Fußballspielen."

Beim Thema Startelf ließ sich Baumgart nicht in die Karten schauen. „Die lasse ich komplett offen“, sagte der Trainer, der mit seinem Team noch auf den ersten Saisonsieg wartet: „Am Ende kann ich ja eh machen, was ich will. Es gibt genug Menschen, die mir erklären, wie was am besten ist. Ich bin froh, dass ich die Entscheidungen treffe. Aber die sind noch nicht zu 100 Prozent getroffen.“