Kehl: Can „nicht da, wo er öfter war“

Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat mit Verständnis auf die Nicht-Berücksichtigung von Kapitän Emre Can durch Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert. „Wichtig war erstmal, dass Julian mit Emre gesprochen hat“, sagte Kehl (43) am Samstag bei Sky: „Er weiß, dass er momentan noch nicht da ist, wo er in den letzten Monaten öfter war.“