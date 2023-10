Kehl nennt Kobel "besten Torhüter in Deutschland"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat BVB-Schlussmann Gregor Kobel in höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist er aktuell der beste Torhüter in Deutschland", sagte Kehl in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Und er wird sich noch weiterentwickeln. Er wird ein Gesicht von Borussia Dortmund sein."