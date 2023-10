1. FC Köln: Keller stärkt Baumgart den Rücken: "Bei uns goldrichtig"

Köln hat nach sieben Spielen erst einen Punkt auf dem Konto, am Sonntag erwartet das Schlusslicht den alten Rivalen Borussia Mönchengladbach (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). „Wir wissen, dass uns eine sehr herausfordernde Saison bevorsteht“, sagte Keller: „Wir sind trotzdem davon überzeugt und haben ganz großes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir am Ende auf einem Platz stehen werden, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat.“