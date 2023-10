Körbel erhält Walther-Bensemann-Preis

Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel wird in der kommenden Woche mit dem Walther-Bensemann-Preis für das Jahr 2023 ausgezeichnet. Der 68-Jährige verkörpere „Bodenständigkeit, Nähe und Ehrlichkeit“, so die Begründung der von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob angeführten Jury. Vergeben wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis am 27. Oktober in Nürnberg, Titelträger waren unter anderem bereits Franz Beckenbauer, Marcello Lippi oder Joachim Löw.