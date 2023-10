Leverkusen-Coach Alonso hinterfragt Spanien-Kader

Wenn Grimaldo allerdings so weiterspiele wie zuletzt, „wird das irgendwann kommen. Wir sehen jeden Tag seine Qualität. Dazu ist er ein sehr guter Profi und ein gutes Vorbild für unsere jungen Spieler“, sagte Alonso weiter.

Rolfes über Grimaldo: „Muss Nationalspieler sein“

Auch Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, konnte die Entscheidung des spanischen Nationalcoaches Luis de la Fuente nicht verstehen: „Ich weiß nicht, ob die alle (spanische Nationalspieler; Anm. d. Red.) so gut sind. So oder so ist er (Grimaldo; Anm. d. Red.) für mich ein Spieler, der Nationalspieler sein muss - auch bei einer Top-Nation“, sagte der 41-Jährige.