"Misstrauen": Matthäus kritisiert Tuchel und Hoeneß wegen Bayern-Konflikt

„Wenn ich die Aussage von Uli Hoeneß als Trainer mitbekommen würde, dann würde ich mich fragen: Was mache ich überhaupt dort, wenn der andere Trainer besser ist als ich?“, erklärte Matthäus im Interview mit der SportBild - und spielte damit auf die Freistellung von Julian Nagelsmann an, die Hoeneß jüngst in Zweifel gezogen hatte.