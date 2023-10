Nach Anti-Israel-Post: Darmstadt-Profi rechtfertigt sich - "Text nicht gelesen"

Klaus Gjasula vom SV Darmstadt 98 teilte in seiner Instagram-Story jüngst einen Beitrag, den er sich - wie er später behauptete - nicht einmal durchgelesen habe.

Gjasula: „Text habe ich überhaupt nicht gelesen“

„Ich habe ein Bild geteilt, auf dem Kinder in Engelsflügeln aufsteigen und diese Zeichnung mit drei Friedenstauben-Emojis versehen. Diese Zeichnung symbolisiert genau meine Gedanken, die ich zurzeit in mir trage“, so der 33-Jährige.