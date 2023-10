RB Leipzig: Trainer Rose warnt vor 1. FC Köln & verrät Baumgart-Anekdote - "Hat sich kaputt gelacht"

RB-Leipzig-Trainer Marco Rose weiß vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln genau, was er und seine Mannschaft erwarten können.

„Es wird viel hin und her gehen“, warnte Rose am Freitag: „Da müssen wir hellwach sein und die Konter-Situationen besser verteidigen als am Mittwoch.“ Den FC erwartet er „offensiv, aktiv, intensiv und trotzdem unangenehm, auch wenn sie ausrechenbar sind, weil du weißt, dass du Druck bekommen wirst“.