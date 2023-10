Schmidt warnt vor Augsburg: „Wissen, wie Abstiegskampf geht“

Trotz des missglückten Saisonstarts des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim mit Blick auf das Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) vor dem Gegner gewarnt. „Wir sind natürlich immer grenzenlose Optimisten, aber auch Realisten“, sagte der 49-Jährige, deshalb sei der FCH „alles andere als der Favorit. Sie wissen, wie der Abstiegskampf in der Bundesliga geht. Gleichwohl trauen wir uns zu, dieses Heimspiel zu gewinnen.“