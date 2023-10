Scholl über Sané: "Ich weiß, wie das ist, wenn die Kritiker kommen"

Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl und der ehemalige Bundesliga-Manager Horst Heldt haben in der ersten Ausgabe des Sky-Talks „Triple - der Schüttflix-Fußballtalk“ von Leroy Sané geschwärmt.

„Er ist oben (bei den Profis, Anm. d. Red.) angekommen, mit unglaublichen Fähigkeiten, die immer wieder aufgeblitzt sind“, lobte Scholl, der Sané laut eigener Aussage in der U13 das erste Mal gesehen hat.

Anhand seiner eigenen Erfahrungen erklärt der 53-Jährige: „Ich weiß, wie das ist, wenn die Kritiker kommen und immer meinen: ‚Da geht noch mehr, da geht noch mehr.‘ Meine Kritiker waren mit Netzer und Beckenbauer und auch Uli Hoeneß öffentlich sehr prominent. Sie haben so lange nicht lockergelassen, bis ich ein Leistungsniveau hatte, auf das man sich verlassen konnte.“

Genau dieser Prozess sei laut Scholl nun auch bei Sané eingetreten. „Da ist eine gewaltige Entwicklung passiert. Er ruft sein Potenzial immer ab, hat eine andere Ausstrahlung“, erklärt der 36-malige Nationalspieler. Zudem sei Sané aktuell für keinen Gegner der Welt berechenbar: „Es geht in die Richtung: ‚Selbstverständlich kann ich jeden auf der ganzen Welt ausspielen.‘“

Für Scholl ist diese Entwicklung der nächste Schritt in der Karriere des Nationalspielers. „Klar kann man sagen, dass er die Kritiker verstummen lässt. Aber er beweist ja, was die Kritiker vorher schon in ihm gesehen haben. Er hat den nächsten Schritt gemacht und somit hat er Ruhe.“