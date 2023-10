Stuttgarts Guirassy: Erst 14. Tor, dann angeschlagen runter

Erst der nächste Treffer, dann die Schrecksekunde: Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin ein Wechselbad der Gefühle erlebt. In der 16. Minute erzielte der 27-Jährige per Kopf den Treffer zur 1:0-Führung und somit sein 14. Saisontor im achten Spiel - dies hatte es in der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben.