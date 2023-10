Svensson kann trotz Krise in Ruhe arbeiten

Trainer Bo Svensson weiß die Unterstützung der Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 trotz der sportlich prekären Lage zu schätzen. „Es ist bemerkenswert, wenn ein Trainer heutzutage so in Ruhe arbeiten kann wie ich. Das zeichnet Mainz aus“, sagte der Coach des Tabellenletzten am Montag.