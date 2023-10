Uli Hoeneß verrät Details zum Zoff zwischen Franck Ribéry und Arjen Robben

Ribéry schlug Robben ins Gesicht

Weil der Franzose gegen seinen niederländischen Offensivkollegen handgreiflich geworden war, mussten sich beide am Tag danach vor den damaligen Bossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erklären: „Als Ribéry raus war, sagte Robben: ‚Eins ist klar: Mit dem spiele ich nie mehr in einer Mannschaft.‘ Ich habe dann gesagt: ‚Du bleibst jetzt so lange hier, bis Du den Satz zurücknimmst...‘“, erinnert sich Hoeneß an den Vorfall, nachdem Ribéry sich schon entschuldigt hatte und aus dem Raum getreten war.