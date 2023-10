Bitterer Verdacht bei Goretzka - Tuchel hält Bruch für möglich

Pflichtsieg in Mainz, aber große Sorgen um Leon Goretzka! Der 3:1-Erfolg des FC Bayern München beim 1.FSV Mainz 05 wird von einer möglichen Verletzung des 28-Jährigen überschattet.

Der Mittelfeldspieler musste nach einem starken Auftritt, inklusive Treffer zum 3:1, in der 74. Minute ausgewechselt werden. Verletzt hatte sich Goretzka schon in der 62. Minute, als ihn ein Mainzer Spieler im Luftzweikampf im eigenen Strafraum mit voller Wucht mit dem Ellbogen am Unterarm erwischt hatte.