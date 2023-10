Weitere Annäherung zwischen den beiden einstigen Erzfeinden Hoeneß und Daum

Einst waren sie die größten Erzfeinde in der Bundesliga - inzwischen haben sich die früheren Streithähne versöhnt: Als Christoph Daum 2000 Bundestrainer werden sollte, machte Uli Hoeneß kurzerhand den Kokainkonsum des Topkandidaten öffentlich und schoss mit deutlichen Worten gegen Daum.

Nun nähern sich die Ex-Erzfeinde aber immer mehr an. Bereits 2019 hatte Daum bei SPORT1 von einer Versöhnung berichtet . In der Bild verriet Daum nun, der auch von seiner Krebserkrankung berichtete , von einem langen Treffen mit Hoeneß.

Hoeneß musste wegen Kane-Transfer weg

Für seine TV-Doku „Daum - Triumphe und Skandale“ bei Sky traf der ehemalige Trainer am Tegernsee mit dem Ehrenpräsidenten aufeinander.

Daum verriet: „Uli sagte ohne Zögern zu, wir redeten anderthalb Stunden in einem Restaurant am Tegernsee. Weniger über die Vergangenheit, mehr über aktuelle Themen. Ich sagte: ‚Uli, du warst doch immer gegen solche Wahnsinns-Transfers. Jetzt zahlt ihr 100 Mio. für Kane‘. Uli antwortete: ‚Stimmt, aber keiner lobt uns für ein volles Festgeldkonto. Wir wollen mal wieder die Champions League gewinnen.‘ Uli musste dann weg, weil in diesen Tagen der Kane-Transfer klargemacht wurde. Ich war sozusagen beim Kane-Transfer live dabei ...“