90 Tage FC Bayern: Freund zieht "durchweg positives" Fazit

17 Jahre war Christoph Freund bei Red Bull Salzburg tätig - und auch an der Säbener Straße will Bayern Münchens Sportdirektor tiefe Wurzeln schlagen. „Ich bin keiner, der im Leben für schnelle Veränderungen steht. So ist mein Naturell“ sagte der 46-Jährige im klubeigenen Interview des Rekordmeisters der Fußball-Bundesliga: „Mein Plan ist es auf jeden Fall, längere Zeit für den FC Bayern zu arbeiten.“