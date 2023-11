Alonso hofft auf drei Punkte zum Geburtstag

Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geht ohne große Personalsorgen in das Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr). Alle Nationalspieler seien fit und gesund von ihren Reisen zurückgekehrt, berichtete Alonso am Freitag: „Wir haben keine Probleme oder verletzten Spieler.“