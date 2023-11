Babbel mit heftiger Schlotterbeck-Kritik nach BVB-Pleite!

Ex-Bayern-Star Markus Babbel hat deutliche Kritik an der BVB-Abwehr geübt. Besonders über Nico Schlotterbeck verliert der 51-Jährige dabei kein gutes Wort.

„Schlotterbeck, bei aller Liebe: Wenn man in so einem Spiel an drei Gegentoren beteiligt ist, muss ich schon mal die Frage stellen, ob es für die ganz großen Ziele oder den ganz großen Wurf reicht“, sagt Babbel bei ran über den 23 Jahre alten Innenverteidiger des BVB.